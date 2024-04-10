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Группировка войск «Центр» сбила пять украинских БПЛА на авдеевском направлении

Группировка войск «Центр» сбила пять украинских БПЛА на авдеевском направлении

Военные группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ в течение суток сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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