Военные группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ в течение суток сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии