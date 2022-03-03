Новые реалии мирового спорта. Сборные России не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли-Джин Кинг

ТЕННИС. Турнирная хроника Мощные санкции не обошли стороной и отечественный теннис. Отменены все турниры на территории России, включая «челленджеры», «фьючерсы», юношеские и даже детские соревнования.
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