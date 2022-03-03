Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Новые реалии мирового спорта. Сборные России не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли-Джин Кинг

Новые реалии мирового спорта. Сборные России не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли-Джин Кинг

ТЕННИС. Турнирная хроника Мощные санкции не обошли стороной и отечественный теннис. Отменены все турниры на территории России, включая «челленджеры», «фьючерсы», юношеские и даже детские соревнования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх