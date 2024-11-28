В преддверии «чёрной пятницы» россиян предупредили о росте активности мошенников

В преддверии «чёрной пятницы», которая пройдёт в России 29 ноября, активность мошенников возрастает и представляет серьёзную угрозу для людей, желающих выгодно приобрести различные товары, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии