Никогда не зарекайся

Всё о женщинахПолитикаНикогда не зарекайсяЗдравствуйте, Яна!Извините, что повторно отправляю - не ту тему поставила в предыдущее письмо.Прочитала письмо от читателя.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьшатских александрСуть данного поста."любить не вредно!" И если любишь, то и морфология и гомеостаз заработают для семьи. Ваш эксперимент в жизни удался. И жиэнь сложилась как пазл. Правильно.Будущее определяет наше настоящее, в том числе через прошлое.Комментировать
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