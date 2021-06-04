Никогда не зарекайся

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Здравствуйте, Яна!Извините, что повторно отправляю - не ту тему поставила в предыдущее письмо.Прочитала письмо от читателя.

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шатских александр
Суть данного поста."любить не вредно!" И если любишь, то и морфология и гомеостаз заработают для семьи. Ваш эксперимент в жизни удался. И жиэнь сложилась как пазл. Правильно.Будущее определяет наше настоящее, в том числе через прошлое.

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