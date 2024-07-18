Найдено новое решение проблем с кишечником

Американские учёные выяснили, что ежедневное потребление авокадо увеличивает разнообразие кишечной микрофлоры, а потому улучшает здоровье кишечника — Наша цель состояла в том, чтобы проверить следующую гипотезу: действительно ли жиры и клетчатка, которые содержатся в авокадо, положительно влияют на микрофлору кишечника, — сказала Ханна Хольшер, доцент кафедры питания факультета пищевых наук.