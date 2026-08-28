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То, о чём директор производства не говорит вслух: «Деталь сломалась, оригинала нет, оборудование стоит миллионы в день»

Вы знаете, что самое страшное для директора производства? Это не проверка и не квартальный отчет. Это когда высокотехнологичный станок стоимостью в полмиллиона евро превращается в груду мертвого железа из-за одной сломанной шестерни или.

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