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Газета.ру

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Олимпийский чемпион Мамиашвили покинул пост президента федерации мировой борьбы

Олимпийский чемпион Мамиашвили покинул пост президента федерации мировой борьбы

Олимпийский чемпион, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сложил пост президента Объединенной федерации борьбы (UWW).

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