Олимпийский чемпион Мамиашвили покинул пост президента федерации мировой борьбы

Олимпийский чемпион, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сложил пост президента Объединенной федерации борьбы (UWW).
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