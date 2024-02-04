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Засуха в Панамском канале замедляет поток грузоперевозок

Засуха в Панамском канале замедляет поток грузоперевозок

В этом году в пресноводном озере, которое позволяет функционировать Панамскому каналу, был зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю начала сухого сезона, а это означает, что через канал может пройти гораздо меньше судов.

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