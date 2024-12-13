⛸Самые красивые катки Омска: где можно не только покататься, но и сделать атмосферные фото. На этой неделе открывается сразу несколько новых мест для катания.
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⛸Самые красивые катки Омска: где можно не только покататься, но и сделать атмосферные фото. На этой неделе открывается сразу несколько новых мест для катания.