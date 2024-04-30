Сразу скажу, на мой взгляд – да, нужны. И даже не из-за пылкой любви к Владимиру Ильичу. Конечно, намертво к слову «субботник» прилепилось прилагательное «Ленинский».
А нужны ли нам субботники?
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Татьяна Семченко
Субботники - дело хорошее, когда осознанно и в разумных количествах. Практически никто не возражает, что после зимы и осенью после листопада нужны коллективные усилия. И почему бы не помочь дворнику, озеленителям. И в своём дворе порядок навести, облагородить его - руки не отвалятся. Но чиновники-энтузиасты меры же не знают. Всероссийский субботник, республиканский, районный, поселковый... Некоторые по два раза. И народ взвывает, потому что у кого-то порядок в своём дому навести нужно, у кого-то родители в селе помощи ждут, к Пасхе и к поминальным дням могилы привести в порядок. Но чиновники требуют фотографии коллективного труда. Их не устраивает, если порядок был наведён во время первых двух субботников, а дальше поддерживается соответствующим персоналом. Нет, им нужны трудовые порывы согласно установленному графику бесконечных субботников.
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11 час.
Том Веселый
Советская власть давно закончилась, а субботники продолжаются.
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10 час.
Ингерман Ланская
ну,если дадут по резиновому бревну, как вовеульянову, то можно и поучаствовать в субботнике
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1 час.
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