А нужны ли нам субботники?

Татьяна Семченко

Субботники - дело хорошее, когда осознанно и в разумных количествах. Практически никто не возражает, что после зимы и осенью после листопада нужны коллективные усилия. И почему бы не помочь дворнику, озеленителям. И в своём дворе порядок навести, облагородить его - руки не отвалятся. Но чиновники-энтузиасты меры же не знают. Всероссийский субботник, республиканский, районный, поселковый... Некоторые по два раза. И народ взвывает, потому что у кого-то порядок в своём дому навести нужно, у кого-то родители в селе помощи ждут, к Пасхе и к поминальным дням могилы привести в порядок. Но чиновники требуют фотографии коллективного труда. Их не устраивает, если порядок был наведён во время первых двух субботников, а дальше поддерживается соответствующим персоналом. Нет, им нужны трудовые порывы согласно установленному графику бесконечных субботников.