Путин заявил об активном наступлении ВС РФ в Запорожской области

Президент России Владимир Путин подтвердил активизацию наступления в Запорожской области. По его словам, соединения группировок «Восток» и «Днепр» ведут продвижение на широком фронте в направлении областного центра, и под контроль российских сил уже перешли девять населенных пунктов.