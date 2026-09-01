Путин заявил об активном наступлении ВС РФ в Запорожской области

Президент России Владимир Путин подтвердил активизацию наступления в Запорожской области. По его словам, соединения группировок «Восток» и «Днепр» ведут продвижение на широком фронте в направлении областного центра, и под контроль российских сил уже перешли девять населенных пунктов.
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