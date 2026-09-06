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FiNE NEWS

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В Брянске пропал 14-летний школьник, ранее уходивший из дома

В Брянске пропал 14-летний школьник, ранее уходивший из дома

В Брянске ведутся поиски 14-летнего школьника, который пропал 5 сентября после ухода из дома около 18:00.

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