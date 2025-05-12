Пекину невыгоден мир на Украине, но США могут его заинтересовать – SCMP

Несмотря на постоянные заявления о стремлении к миру на Украине, Китай получает политическую выгоду от украинского конфликта, поэтому заинтересовать Пекин в урегулировании кризиса США могут исключительно через экономическое предложение играть важную роль в восстановлении Украины.