ЦБ разработает платформу по контролю за переводами россиян

Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, финансовыми учреждениями и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать информация о подозрительных операциях физических лиц в банки для блокировки действий таких клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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