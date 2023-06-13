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Ленивые рецепты: голубцы, вареники и еще 6 вариантов для занятых хозяек

Ленивые рецепты: голубцы, вареники и еще 6 вариантов для занятых хозяек

Наверное, каждая ответственная хозяйка имеет парочку-другую сложных рецептов изысканных блюд, на готовку которых перед важным застольем она готова потратить часы времени на кухне у плиты, чтобы получить затем восторженные отзывы гостей и домочадцев.

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