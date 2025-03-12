Российские десантники овладели опорными пунктами ВСУ в промзоне Часова Яра

Ивановские и костромские штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии штурмом овладели крупными опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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