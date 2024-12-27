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Курский суд оставил под арестом Лукина по делу о фортификациях в регионе‍‍‍‍‍‍‍‍

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Курский областной суд подтвердил арест Андрея Лукина, генерального директора АО "Корпорация развития Курской области".

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