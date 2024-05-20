Покушение "организовано на высшем уровне": "Мучительная смерть". Сигнал России и Китаю - источники

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 11K прочитали Незадолго до крушения иранский лидер Эбрахим Раиси встречался с главой Азербайджана Алиевым - союзником Израиля, который практически сразу поспешил откреститься от участия в крушении.
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