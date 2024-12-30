3 болезни, которые можно предотвратить, если есть меньше соли

Безопасная ежедневная норма — всего 5 граммов соли! Хотите резко уменьшить риск опасных болезней, влияющих на продолжительность жизни, причем сделать это просто и без особенных затрат? Шаг первый: откажитесь от готовых соусов, консервированных овощей и копченостей — это чемпионы по содержанию скрытой соли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии