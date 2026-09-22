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Тебас о заявлении «Реала»: «Я не владелец Ла Лиги, как и президент «Мадрида». Не пытайтесь представить как чужое мнение то, что много лет транслируете по собственному ТВ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику со стороны «Реала». Ранее Тебас, комментируя статью El Debate о предвзятом отношении судей в Испании к «Реалу», заявил:  «Сентябрь еще не закончился, а они уже объявляют чемпионат нечестным.

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