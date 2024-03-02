Жители Кенозерья вновь могут получить гранты на обновление своих гостевых домов

Жители Морщихинской, Вершинино, Шишкина, Гор, Погоста, Усть-Почи, а также деревень, прилегающих к берегам Кенозера, получили новый шанс участвовать в конкурсе грантов под названием «Хранители традиций»Жители Морщихинской, Вершинино, Шишкина, Гор, Погоста, Усть-Почи, а также деревень, прилегающих к берегам Кенозера, получили новый шанс участвовать в конкурсе грантов под названием «Хранители традиций»Этот конкурс был впервые организован в прошлом году, где десять жителей Кенозерского ….
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