Текслер поручил провести рейды после убийства женщины-таксиста в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября в ходе заседания оперативного штаба призвал разработать перечень рейдов и мероприятий после убийства женщины-таксиста в Коркино и недовольства местных жителей.
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