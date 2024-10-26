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Текслер поручил провести рейды после убийства женщины-таксиста в Челябинской области

Текслер поручил провести рейды после убийства женщины-таксиста в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября в ходе заседания оперативного штаба призвал разработать перечень рейдов и мероприятий после убийства женщины-таксиста в Коркино и недовольства местных жителей.

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