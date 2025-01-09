Зурабишвили сбежала к своим покровителям в США

После провала на выборах бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили отбыла в Соединенные Штаты. Экс-лидер страны будет работать в Институте Маккейна (Аризонский университет) в качестве стипендиата Киссинджера.
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