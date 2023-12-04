История и археология: Когда появились первые имена, или Как древние люди обращались друг к другу

Предположим, некий путешественник во времени выберет пунктом назначения какой-то момент в совсем далеком прошлом человечества – момент, о котором можно судить только по найденным археологами окаменелостям.
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