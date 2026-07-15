Юрист Соловьев сообщил, что использовать подвалы и чердаки многоквартирных домов для хранения личных вещей запрещено

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил RT, что использовать подвалы и чердаки многоквартирных домов для хранения личных вещей без разрешения общего собрания собственников или управляющей компании запрещено.
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