Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сирийский молоток для русских: Спящие ячейки просыпаются

Сирийский молоток для русских: Спящие ячейки просыпаются

Царьград Фото: SamerBaudin/Shutterstock На фоне продолжающейся резни алавитов и христиан теми, кого у нас почему-то именуют "новыми властями Сирии", а не террористами и убийцами, и пытаются с ними договариваться, как не вспомнить, что 28 декабря 2024 года вступила в силу Стратегия противодействия экстремизму, где говорится про "выявлять", "противодействовать" и "формировать в обществе атмосферу неприятия".

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