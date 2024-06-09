Фото: REUTERS/Leonhard Foeger Текст: Станислав ЛещенкоСегодня 172 прочитали Таллин официально провозглашает, что «создал прецедент» по изъятию российских средств в пользу Украины.
Эстонию сделали тараном по воровству российских активов
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alik3456 Джексон
То же мне! Испугали ежа голой задницей....
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не все так страшно. Сколько идет разговоров о наглости, антироссийских выступлениях прибалтов и т.д. Но вопрос решается просто. Закрыть для них бизнес в России и в первую очередь в культурной столице, где ими поджат весь коммунальный, банковско финансовый рынок, перекрыть экспорт их товаров в Россию и т.д. То что у России возникнут проблемы, кто бы в этом сомневался, а что их нет, благодаря им? Не можем сами так обратимся к нашим другу Киму, пусть отправит на прибалтийское направление наемников и присоединится к нашим со своими изделиями ВПК. Территория с которой начнем остров им в аренду отдадим и скандинавам мало не покажется и прибалты в дерьмо влипнут. Заодно и все Балтийское море под контроль возьмем. Ну надо же начать проверку реальных возможностей Северокорейцев совместно с нашими наемниками притираться и учиться совместным действиям в реальных боевых условиях. А сколько это радости доставит скандинавам и прибалтам, даже не представляете, но то что им придется скупить весь годовой запас памперсов в Европе, США и их союзников это точно. Да и братьям Белорусам подсобит Ким, чтобы паны подумали, а стоит им вмешиваться... Отожмем прибалтику с тремя коридорами для тех кто не хочет жить по законам России. Их предупреждали Россия вернет свои исконные земли. Пора решить этот вопрос раз и навсегда...
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16 час.
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