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Царьград

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Биография основателя Пермского университета вышла в серии «ЖЗЛ»

Биография основателя Пермского университета вышла в серии «ЖЗЛ»

Биография Николая Мешкова, написанная Светланой Федотовой для серии «Жизнь замечательных людей», будет представлена 14 октября — в день 110-летия Пермского университета, у истоков создания которого стоял предприниматель.

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