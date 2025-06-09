Концерты, шествия, мастер-классы и салют ждут жителей и гостей Казани в День России

Автор: Александра Давыдова Фото: скриншот презентации начальника управления культуры горисполкома Азата Абзалова Праздничные мероприятия ко Дню России начнутся в Казани 11 июня с вручения паспортов юным гражданам и концертных программ в парках «Крылья Советов», им.
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