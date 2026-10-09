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«Конфликт требований»: кто должен сбивать дроны ВСУ над объектами в регионах РФ

«Конфликт требований»: кто должен сбивать дроны ВСУ над объектами в регионах РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв после атак ВСУ на дата-центры в РФ заявил, что собственники бизнеса в России недостаточно заботятся о безопасности своих предприятий.

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