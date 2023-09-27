Сбросы воды на Иркутской ГЭС снизят 27 сентября

27 сентября в Иркутске снизят сбросы воды через гидроэлектростанцию. Как сообщил канал “Ангара.ГЭС.ЛАЙФ”, по распоряжению Росводоресурсов сегодня на ГЭС закрывают затвор холостого водосброса под номером 12.
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