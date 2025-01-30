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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Володин о допуске россиян к Олимпиаде: «В нашей работе это ничего не поменяет. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, проверить свои силы»

Володин и Минерва Фабьен Хазе выступают в парном катании за Германию. Сегодня они завоевали золото чемпионата Европы.

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