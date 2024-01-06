Под Астраханью из-за угрозы аварийной ситуации газовики отключат «голубое топливо» в одном поселении

На десять часов. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации силами филиала АО «Газпром газораспределение» 6 января планируется проведение неотложных ремонтных работ на газораспределительной сети среднего давления в Приволжском районе.