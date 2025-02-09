ОСН: самый короткий месяц в году будет богатым на праздники

Февраль — самый короткий месяц года и последний зимний месяц, однако, на его дни приходится много праздников — как народных, так и гражданских: Сретение, Масленица, День всех влюбленных, День защитника Отечества.
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