В России начнут действовать новые правила рекламы банковских кредитов и займов

С 23 октября банки будут обязаны указывать в рекламе не только привлекательную информацию – например, минимальную ставку, которая зачастую устанавливается не на весь срок кредита или требует соблюдения дополнительных условий, но и сведения о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых.
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