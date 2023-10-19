В России начнут действовать новые правила рекламы банковских кредитов и займов

С 23 октября банки будут обязаны указывать в рекламе не только привлекательную информацию – например, минимальную ставку, которая зачастую устанавливается не на весь срок кредита или требует соблюдения дополнительных условий, но и сведения о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых.