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Безработный туляк украл еду и алкоголь из магазина

Безработный туляк украл еду и алкоголь из магазина

В Киреевском районе Тульской области злоумышленник украл из магазина еду и алкоголь.  После получения сообщения о краже, полицейские провели оперативные мероприятия, которые позволили установить подозреваемого в причастности к преступлению.

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