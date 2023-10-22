Безработный туляк украл еду и алкоголь из магазина

В Киреевском районе Тульской области злоумышленник украл из магазина еду и алкоголь. После получения сообщения о краже, полицейские провели оперативные мероприятия, которые позволили установить подозреваемого в причастности к преступлению.
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