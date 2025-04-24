В Курской области 49 тысяч жертв украинской агрессии и более 190 погибших

Курская область понесла тяжелые потери в результате нападений ВСУ: более 190 мирных жителей погибли, 372 ранены, включая 17 несовершеннолетних, 49 тысяч человек признаны потерпевшими по уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом РФ, с августа 2024 года в регионе разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры, ведется оценка ущерба, эксперты осматривают сотни объектов в 15 населенных пунктах, проводятся судебные экспертизы.