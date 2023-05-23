Старая конструкция и новые решения: модернизация САУ 2С18 «Пат-С»

Опытная САУ 2С18 "Пат-С" во время испытаний Стало известно о возобновлении разработки самоходной артиллерийской установки 2С18 «Пат-С».
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