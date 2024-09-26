Очередной прорыв на теплосети привел к новому перекрытию движения в Калуге

Из-за аварийных работ на теплосети в Калуге с полуночи до 6:00 27 сентября будет перекрыто движение по Старичковому переулкуИз-за аварийных работ на теплосети в Калуге с полуночи до 6:00 27 сентября будет перекрыто движение по Старичковому переулку.