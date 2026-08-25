От «Мастера и Маргариты» до бродвейской классики: 9 спектаклей сентября

Новый театральный сезон обещает быть литературным, музыкальным и немного безумным: Максим Матвеев поёт Брехта, Игорь Верник переносится в мир Булгакова, а герои Достоевского снова спорят о вере и смысле жизни.
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