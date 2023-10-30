Названы лидирующие в госзакупках отечественные автомобили из перечня Минпромторга

В октябре Минпромторг опубликовал перечень отечественных автомобилей для приоритетного использования госслужащими, в рамках распоряжения президента России Владимира Путина по разработке мер перехода российских чиновников на отечественные авто.
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