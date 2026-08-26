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Аргументы и Факты

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Гросси отметил отсутствие усилий ООН в решении украинского кризиса

Гросси отметил отсутствие усилий ООН в решении украинского кризиса

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, претендующий на должность генерального секретаря ООН, заявил о недостаточной эффективности организации в урегулировании ключевых международных кризисов.

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