Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

«Были бы вы американцами – сложностей бы не возникло. И ковровую дорожку постелили бы». Варламов о получении визы для работы в «Риге»

Бывший защитник и тренер академии ЦСКА Евгений Варламов рассказал о времени, проведенном в «Риге». В январе сообщалось, что он вместе с экс-игроками «Спартака» Александром Филимоновым и Максимом Калиниченко будет работать в тренерском штабе клуба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх