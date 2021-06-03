«Были бы вы американцами – сложностей бы не возникло. И ковровую дорожку постелили бы». Варламов о получении визы для работы в «Риге»

Бывший защитник и тренер академии ЦСКА Евгений Варламов рассказал о времени, проведенном в «Риге». В январе сообщалось, что он вместе с экс-игроками «Спартака» Александром Филимоновым и Максимом Калиниченко будет работать в тренерском штабе клуба.