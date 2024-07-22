В «Галатасарае» заявили, что ведут переговоры с «Зенитом» по Венделу

Петербургский клуб пока не соглашается на трансфер «Галатасарай» действительно заинтересован в переходе полузащитника Вендела из петербургского «Зенита», сообщил член правления турецкого клуба Ибрагим Хатипоглу.
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