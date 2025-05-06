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Оправдавшего подрыв Крымского моста художника выставили в Третьяковке

Оправдавшего подрыв Крымского моста художника выставили в Третьяковке

Ян Посадский, воронежский уличный художник, чьи высказывания о подрыве Крымского моста ранее вызвали широкий общественный резонанс и прекращение сотрудничества с властями региона, теперь представлен в Третьяковской галерее.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
почему не сидит ,сука?
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16 час.
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