Число отравившихся учеников спортшколы в Якутии увеличилось до 29

Дети попали в больнице после того, как поели в школе.фото: t.me/minzdrav_sakha--> Количество детей, отравившихся в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии, выросло до 29 человек, сообщает 5 октября региональный минздрав.
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