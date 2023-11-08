Google устранила сбой в Android 14, но данные на смартфонах некоторых пользователей могут пропастьВ начале ноября компания Google выпустила патч безопасности для операционной системы Android 14, направленный на устранение критической ошибки системы хранения данных.
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