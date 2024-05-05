Россиянам объяснили, как без рисков для здоровья питаться в пасхальную неделю

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Православному празднику Пасхе, как известно, предшествует Великий пост, поэтому россиянам следует грамотно подойти к потреблению праздничных угощений, чтобы не возникло рисков для здоровья.
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