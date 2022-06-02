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Фальков назвал три причины сохранить Болонскую систему образования

Фальков назвал три причины сохранить Болонскую систему образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в беседе с «Коммерсантъ» рассказал, что уход от Болонской системы и введение в РФ новой системы образования не означают запрета бакалавриата и магистратуры — вузы смогут отказаться от них в пользу специалитета.

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