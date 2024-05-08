❕В Феодосии проходят учебные стрельбы «Сегодня, 8 мая, с 11:00 до 13:00 в районе причала № 4 будут проводиться учебные стрельбы в сторону моря», — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
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❕В Феодосии проходят учебные стрельбы «Сегодня, 8 мая, с 11:00 до 13:00 в районе причала № 4 будут проводиться учебные стрельбы в сторону моря», — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.